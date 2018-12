Sampdoria, Giampaolo: “Bravi e pazienti. Oggi gara di alto livello. Quagliarella? Patrimonio dell’Unesco”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Parma. Ecco le sue parole dopo il 2-0 meritato contro i ducali e il sorpasso operato in classifica proprio ai loro danni:

COMPLIMENTI – Sulla prestazione della squadra il mister di è detto pienamente soddisfatto: “Oggi siamo stati molto bravi. La squadra è stata attenta e paziente. Devo fare i complimenti ai miei giocatori. Oggi, nonostante il grande rispetto che provo per il Parma, devo dire che siamo stati davvero bravi e abbiamo messo in mostra una prestazione di altissimo livello. Aggiungo che quella dote di giocare bene la palla e fare sempre gioco è stato fatto nonostante le condizioni del campo non fossero ottimali”. Parole d’elogio per Fabio Quaglirella, arrivato al sesto gol consecutivo in Serie A: “Quagliarella? Patrimonio dell’Unesco. Immortale. Non ci sono davvero aggettivi. Sala? Lo conosco molto bene. Ha fatto bene anche oggi ma non mi stupisce. E’ stato spesso criticato, ma è cresciuto molto”.