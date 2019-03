Sampdoria, Giampaolo: “Buona prova ma complimenti all’Atalanta. Europa? Ancora 11 partite. Dobbiamo giocarcela fino alla fine”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa per 1-2 contro l’Atalanta. Inutile la rete di Quagliarella del momentaneo 1-1. Stop per i blucerchiati che però non abbandonano del tutto la corsa all’Europa nonostante la sfida contro i nerazzurri fosse un vero e proprio scontro diretto. Ecco il commento a caldo del tecnico:

PECCATO – “Una partita dura, intensa e aperta a qualsiasi tipo di risultato. L’Atalanta ha sfruttato meglio le occasioni. Noi meno. Probabilmente il pari sarebbe stato più giusto, anche se loro nel possesso palla forse hanno fatto qualcosa in più. Abbiamo fatto una buona prova ma il risultato non ci premia. Cambi obbligati per infortunio, sì. Siamo stati costretti a fare le sostituzioni ma questo non credo abbia determinato il risultato. L’Atalanta è stata più brava e fortunata. Ekdal ha quasi trovato il pari ma Gollini ha fatto una grande parata. E’ stata una gara molto fisica”. “Se crediamo ancora nell’Europa? Ci dobbiamo ancora credere. Dobbiamo fare il massimo da qui alla fine. La sconfitta ci delude e ci fa fare un passo indietro ma in 11 partite però si può fare molto. Dobbiamo giocarcela fino alla fine”. Sull’espulsione di Gasperini: “Scontro tra un nostro dirigente e Gasperini? Non ho visto nulla”.