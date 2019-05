Sampdoria, Giampaolo: “Ci vuole ambizione. Futuro? Si saprà presto…”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa contro l’Empoli. Ecco le sue parole dopo 1-2 subito dai toscani:

“Purtroppo così non va bene. Dobbiamo combattere l’essere ordinari. Occorre alzare l’asticella. La partita è stata piuttosto equilibrata, la differenza è stata sui dettagli e sulle energie nervose. Bilancio della stagione? Le valutazioni si fanno alla fine, la squadra, però, non ha fatto un cattivo campionato. Oggi, però, ci siamo dati un ruolo diverso e dobbiamo comportarci in altro modo. Ci vuole più ambizione, ma la squadra non ha molto da rimproverarsi”. “Futuro? Tra una decina di giorni ci vedremo con la proprietà e valuteremo cosa fare a fine campionato. Ho un ottimo rapporto con la società e con il presidente e sicuramente non voleranno stracci (ride ndr)”.