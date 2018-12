Sampdoria, Giampaolo: “Complimenti ai ragazzi, era gara complicata. Quagliarella? Un eurogol…”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine della sfida contro il Chievo vinta per 2-0 nella classica conferenza stampa post gara. I blucerchiati agguantano il quinto posto in classifica superando il Milan, fermato sul pari dal Frosinone. Ecco le principali parole del tecnico dei genovesi:

MATCH – “La gara è stata complicata. Un Chievo mentalmente pulito, fisicamente apposto. Venirne a capo è stata difficile. Avevo messo in guardia i calciatori. Se non sei in un buon momento non fai risultato a Napoli o con l’Inter. Le partite non la vince la classifica. Sapevo che sarebbe stata difficile. Alla viglia l’ho detto non per creare alibi ma perché i ragazzi sapessero che andavano ad affrontare. Nel primo tempo abbiamo speso energie. Alla mia squadra ho detto di pareggiare l’intensità fisica e poi avremo fatto prevalere le qualità dei nostri calciatori. Sono stati bravi”.

QUAGLIARELLA – Autore di un gol fantastico di tacco, Fabio Quagliarella è nettamente il trascinatore di questa Sampdoria: “Fabio ha fatto un eurogol che io mi sono reso conto quando il pallone è entrato in rete. E’ il colpo che Fabio ha e penso che i tifosi ne possono godere di queste giocate. Continua a star bene e ad essere giocatore che segna”. I complimenti vanno anche all’intera squadra, arrivata al quinto posto. Punto più alto nella gestione Giampaolo: “Ho detto alla squadra che per raggiungere obiettivi importanti bisogna avere la capacità di rinunciare a qualcosa. I sacrifici non sono circoscritti a due mesi. Dobbiamo lavorare su noi stessi, facendo anche qualche rinuncia, qualche sacrificio ma se la ricompensa è alta lo si fa volentieri. La classifica non la guardo anche se ci dà autostima. Dobbiamo pensare di giocare sempre tutte le partite al meglio”.

CONTRO LA JUVENTUS – Sabato c’è la Juventus capolista, reduce dal pari contro l’Atalanta e la Sampdoria dovrà fare a meno dello squalificato Andersen: “Mi spiace che Andersen sia squalificato. Abbiamo anche Ferrari e quindi fra lui, Colley e Tonelli ne sceglierò due. Dobbiamo rimettere a posto i cocci e nei prossimi giorni vedremo chi sta bene e andremo a giocarci questa partita”.