Sampdoria, Giampaolo: “Con l’Atalanta è scontro diretto. Zapata? Temo anche Gomez e Ilicic. Sul mio futuro…”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto nel consueto appuntamento con i media per presentare la sfida di domenica alle 15 contro l’Atalanta. Una partita importante, anche in ottica zona europea che metterà una davanti all’altra due delle squadre più positive di questa stagione.

Il tecnico blucerchiato ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

LA GARA – Sa l’importanza della partita e non si nasconde il mister della Samp: “Si affronteranno due squadre che possono lottare per lo stesso obiettivo, lo dice la classifica: è uno scontro diretto. L’avversario è forte, che ha numeri importanti e un potenziale offensivo notevole: sarà importante fare una partita di grande sacrificio collettivo. In fase di possesso palla bisogna giocare, con coraggio e qualità e avendo la forza di determinare le situazioni”.

UOMINI – “Chi gioca? Quagliarella, Ramirez e Tonelli sono convocati, gli ultimi due dovranno ritrovare il ritmo partita ma è importante che stiano bene”. E sugli avversari: “Il ritorno di Zapata a Genova? Zapata lo saluteremo volentieri, perché la scorsa stagione con noi è stato un professionista esemplare, ma la formazione di Gasperini non è solo Zapata, ma anche Gomez, Ilicic, tutti elementi con grandi qualità”. E ancora su Quagliarella: “Anche mediaticamente vive una seconda giovinezza: ora è capocannoniere a pari merito con Ronalo, ma deve avere l’ambizione di poter vincere la classifica dei bomber”. “Siamo il quinto miglior attacco: tutte le grandi squadre hanno un bomber e noi abbiamo Quagliarella. Ma se non segnerà lui lo farà qualche suo compagno”.

PUBBLICO – “Bella l’iniziativa di giocare con la maglia della Sampierdarenese: ricordiamo parte della nostra storia e ho già chiesto alla società di conservarmi una maglietta da portare a casa. Il nostro pubblico sarà con noi, come sempre: so che si ritroveranno con anticipo rispetto al fischio d’inizio, vuol dire che è una partita importante e noi dobbiamo essere orgogliosi di giocare partite come quella che ci attende domani”.

FUTURO – “L’interesse della Roma per il sottoscritto? A Genova bisogna cambiare mentalità: a campionato in corso bisogna mettere da parte gli interessi personali, vale per me come per i calciatori. La Sampdoria è la mia squadra e penso solo ad ottenere il massimo. Questo vale per il mercato così come per le voci che ci sono attorno alla Società: a me interessa solo che la squadra resti concentrata e competitiva sino all’ultima giornata di campionato, il resto non conta”.