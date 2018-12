Sampdoria, Giampaolo: “Contro la Juventus servirà un pò di presunzione. Ronaldo? Anche noi ne abbiamo uno…”

Conferenza stampa di vigilia per Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, che sarà impegnata nel difficile match dell’Allianz Stadium di Torino contro la capolista Juventus.

Dopo il convincente successo contro il Chievo di Marassi, grazie all’ottavo sigillo consecutivo di Quagliarella e alla rete di Ramirez, i blucerchiati sperano di ripetere un risultato positivo anche contro i bianconeri. Il tecnico della Doria ha presentato la sfida ai media presenti in sala stampa.

GARA – “Non abbiamo nulla da perdere? No, non è vero. C’è sempre qualcosa da perdere, anche quando l’avversario è così forte. Forte in Italia, forte in Europa, forte perfino in borsa…”. Cosa bisognerà fare? Non basterà fare una grande partita sul non-possesso, perché loro sanno prendersi le occasioni. Ma bisogna farne una straordinaria sul piano del possesso palla, perché se hai tu la palla non la hanno loro. Serve un po’ di presunzione”.

MOMENTO – “Il periodo di appannamento, come lo chiamate voi, è quello che ci ha portato a non fare punti in due-tre partite. Sennò saremmo secondi o terzi. Ma siamo andati oltre le aspettative. Occhio, perché bastano due domeniche a cambiare in negativo. Non mi beo della classifica, non mi interessa. Arriveranno anche i risultati negativi, perché è normale che sia così. L’anormalità è non perdere mai”

CHI GIOCA – “La formazione domani la fa il dottore. Abbiamo tante situazioni da valutare e alcuni fuori. Ma domani ne metteremo in campo comunque undici in grado di battagliare. Se ho pensato qualcosa perché dall’altra parte c’è Ronaldo? Anche noi abbiamo Ronaldo Viera. Quagliarella? Possiamo paragornarlo a Cristiano Ronaldo. Perché ha percentuali molto alte di realizzazione, segna sempre… e poi quella maglia l’ha anche già indossata. Ma io preferisco chiamarlo il nostro Quagliarella”. In difesa, senza lo squalificato Andersen ci sarà qualche problema: “Chi gioca? Colley gioca. Ballottaggio tra Tonelli e Ferrari: vedremo chi starà meglio. In questi giorni abbiamo solo fatto video e recupero delle energie”.

RAZZISMO – “Quello che è successo mercoledì? Non lo commento. Non voglio accodarmi a quanto è stato detto. Ma l’importante è che ci siano regole. E che siano regole chiare”.