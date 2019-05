Sampdoria-Giampaolo, è rottura: sarà rescissione

La girandola di cambi sulle panchine dei club di Serie A potrebbe non essersi ancora conclusa. Se la Juventus e l’Inter hanno detto addio rispettivamente ad Allegri e Spalletti, e in casa Milan è stata ufficializzata anche la fine del rapporto con Gattuso, ecco che in quel di Genova, sponda blucerchiata, le cose non sono da meno.

Oltre alle questioni legate alla possibile cessione della società, in casa Sampdoria è tempo di fare i conti con il futuro del tecnico Marco Giampaolo. L’allenatore vuole un progetto ambizioso e ha apertamente dichiarato che se il patron Ferrero non gli darà le giuste garanzie, troverà ciò che vuole da un’altra parte.

In quest’ottica, Il Secolo XIX di oggi dedica un titolo in prima pagina alla situazione tra la società e il suo allenatore annunciando il divorzio tra le parti: “Giampaolo-Doria, arriva la rottura. Sarà rescissione”. Il giornale molto vicino ai due ambienti genovesi, quindi, non lascia alternativa, La Sampdoria saluterà Giampaolo – che pare destinato alla Roma – e dovrà cercare un’alternativa.