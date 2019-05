Sampdoria, Giampaolo: “Futuro? Domani parlerò con Ferrero”

Chiude la stagione con il sorriso, la Sampdoria. I blucerchiati, nell’ultima gara di campionato, hanno infatti battuto per 2-0 la Juventus grazie alle reti di Defrel e Caprari. Queste le parole del tecnico Marco Giampaolo al termine del match.

FUTURO – “Il saluto finale ai tifosi era doveroso, anche oggi sono stati commoventi. Ci hanno sostenuto per l’intero arco della stagione e non ho mai sentito una polemica o un rimprovero ai calciatori: ci spingono sempre. Salutarli è stato solamente il mio modo per ringraziarli. Ora aspetto di parlare domani con il presidente, in modo da chiudere il cerchio dopo aver già parlato con Osti e Romei. Se si riterrà che il mio ciclo è concluso bisognerà avere il coraggio di dire basta. Il bene della squadra è sopra gli interessi di tutti, io in primis”.

CAMPIONATO – “Non so se potevamo fare di più. Io ad un certo punto ho alzato l’asticella perché le motivazioni sono la cosa più importante. Alla squadra non ho nulla da rimproverare. Defrel? Io lo vorrei sempre in squadra”.