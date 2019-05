Sampdoria, i tifosi cantano per Vialli

Sembra non riuscire a decollare la trattativa che dovrebbe consegnare la Sampdoria al gruppo Vialli. Il presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero non ha infatti ancora trovato un accordo per la cessione della società, con la trattativa che va avanti ormai da mesi tra accellerate e brusche frenate. Nel frattempo, però, i tifosi sembrano aver fatto la loro scelta.

CORI – Nel corso della gara di Marassi contro la Juventus, ultimo match stagionale del torneo, i supporters doriani della Gradinata Sud hanno infatti intonato cori in favore dell’ex attaccante, manifestando così chiaramente quelle che sono le loro aspettative, con la presidenza Ferrero che non appare godere dell’appoggio della tifoseria, o, almeno, di una sua parte.