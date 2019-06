Sampdoria, in pole position un ex Fiorentina per il dopo Giampaolo

In casa Sampdoria si comincia a pensare alla possibile partenza dell’allenatore Marco Giampaolo, sempre più destinato a lasciare i blucerchiati per accettare la proposta del Milan (è divenuto ormai quasi l’unico candidato per la panchina rossonera). Il patron Massimo Ferrero, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe messo in cima alla lista dei tecnici desiderati Stefano Pioli, classe ’65, reduce dall’esperienza con la Fiorentina dal 2017 al 9 aprile scorso, quando rassegnò le dimissioni dopo una sconfitta casalinga contro il Frosinone. Gli altri in lista non convincono appieno oppure sono piste difficilmente percorribile per vari fattori, come ad esempio quella che portava a Rolando Maran: il mister del Cagliari di recente ha firmato il rinnovo fino al 2022 con la società sarda. Pioli ha alle spalle una lunga esperienza in Serie A, una anche con l’Inter, ed è per questo che la Samp potrebbe puntare su di lui.