Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali

Ultimo appuntamento della stagione per Sampdoria-Juventus. Al Ferraris la squadra di Marco Giampaolo ospita i campioni d’Italia di Massimiliano Allegri per il match valido per la 38^ giornata di Serie A.

Dopo l’anticipo delle 15, ecco la sfida delle 18 tra blucerchiati e bianconeri. A pochi minuti dal fischi d’inizio, ecco le formazioni ufficiali della gara:

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael; Sala, Ferrari, Colley, Bereszynski; Linetty, Barreto, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel. A disposizione: Audero, Belec, Andersen, Vieira, Saponara, Ekdal, Jankto, Caprari, Sau, Tavares, Gabbiadini, Tonelli. All. Giampaolo.

Juventus (4-4-2): Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Emre Can, Matheus Pereira; Dybala, Kean. A disposizione: Szczesny, Del Favero, Pjanic, Barzagli, Bonucci, Portanova, Spinazzola, Nicolussi Caviglia. All. Allegri.