Sampdoria, la mossa di Ferrero: Di Francesco per la panchina e Cassano come dirigente…

Aria di rivoluzione in casa Sampdoria. Dopo le voci di una possibile cessione, il presidente Massimo Ferrero rilancia e prepara dei cambiamenti importanti. Se Giampaolo è destinato ad andare al Milan, ecco che il patron sogna in grande e aspetta Eusebio Di Francesco. Stefano Pioli, che fino a poche ore fa sembra essere il candidato numero uno, è passato in secondo piano.

Lo riporta Il Secolo XIX che aggiunge altre importanti rivelazioni su un’ipotetico clamoroso ritorno in blucerchiato. Antonio Cassano come consulente del presidente. Sarebbe questa l’idea di Ferrero che ha sempre preso con molta considerazione le parole di FantAntonio ritenendolo uno dei pochi che capisce di calcio. In tal senso, l’ex attaccante, avrebbe dato anche qualche dritta sul prossimo allenatore. Anche se Ferrero sembra essere concentrato su un allenatore italiano, Cassano avrebbe fatto il nome di Quique Setièn, ex allenatore del Betis.