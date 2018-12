Sampdoria, la promessa di Ferrero: “Se battiamo la Juventus mi faccio i capelli come Nainggolan…”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Radio1 Sport per parlare del momento della sua squadra anche in vista del match quasi proibitivo contro la capolista Juventus. Il patron blucerchiato, si è anche soffermato sui recenti fatti di razzismo nei confronti di Koulibaly, durante Inter-Napoli.

SAMPDORIA – In merito alle vicende che lo hanno visto coinvolto in diverse indagini, Ferrero ha spiegato: “La cosa del dissequestro dei miei beni non è né una vittoria né una sconfitta. Sono state fatte delle indagini e sono dispiaciuto per la mia signora e per quello che ha dovuto passare”. Poi sulla squadra ha aggiunto: “Il consiglio di amministrazione della Sampdoria? Sarà quasi totalmente nuovo e ho voluto fare questa cosa per dare un segnale. Sono un presidente molto serio ma anche bizzarro e la Sampdoria è la mia vita. Sto rilanciando il club e voglio ringraziare anche tutti i tifosi che mi offendono tutte le settimane. Sto addosso ai giocatori, se fanno bene sono felice, altrimenti li meno. Quagliarella è infinito”.

PROMESSA – 19^ giornata di campionato che si annuncia tosta per la Sampdoria che fa visita alla Juventus. Ecco che il presidente Ferrero lancia la promessa: “La sfida contro la Juventus? Sono un uomo che ha tanti capelli, sono sempre stato un capellone, ma se vinciamo contro i bianconeri me li taglio tutti. Mi faccio i capelli come Nainggolan”.

CONDANNA – Sui fatti avvenuti fuori da San Siro e i ‘buu’ razzisti contro Koulibalt: “I fatti di Inter-Napoli? Non voglio essere frainteso ma il calcio è spettacolo e lo spettacolo non si ferma mai. Devono fare gli stadi con le celle di sicurezza e se un ultrà non si comporta come deve deve essere rinchiuso e buttata via la chiave. Il razzismo non ci deve essere, le persone devono essere arrestate”.