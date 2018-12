Sampdoria, la rabbia di Tonelli su Instagram: “#VARraccontata”

La gara tra Juventus e Sampdoria, giocatasi quest’oggi alle 12:30, ha lasciato dietro di sé un mare di polemiche. A far discutere sono soprattutto il rigore concesso ai bianconeri e la rete annullata a Saponara in pieno recupero. Dopo le dure parole del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo (“per me è finita 2-2, il rigore alla Juve è un regalo”) e di Alex Ferrari (“rigore inesistente, avevo la mano lungo il corpo”), è arrivata la voce di Lorenzo Tonelli, che ha scelto Instagram per manifestare la sua rabbia. In un post pubblicato dopo il match, il difensore ha infatti accompagnato un’immagine ritraente l’esultanza dei giocatori blucerchiati dopo il gol di Quagliarella con la scritta “#VARraccontata”. Un chiaro messaggio polemico contro le decisioni arbitrali di cui è stata vittima la sua squadra.