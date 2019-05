Sampdoria, l’ex presidente Mantovani rivela: “Cessione societaria? All’80% si farà”

Continua a tenere banco la vicenda relativa alla possibile cessione societaria della Sampdoria. Nelle scorse ore, il presidente Massimo Ferrero avrebbe incontrato negli Stati Uniti uno dei rappresentanti del gruppo Vialli per approfondire la trattativa, con una svolta che sembra possibile da un momento all’altro. Sulla questione, attraverso i microfoni di Sky Sport, ha parlato l’ex patron dei blucerchiati Enrico Mantovani.

PERCENTUALE – “Ferrero sta cercando di ottenere un rialzo e questo è legittimo. Io dico solamente che occorre un po’ di pazienza. Luca Vialli lo conosco bene e difficilmente non raggiunge gli obiettivi che si prefissa… Percentuale di passaggio societario della Sampdoria? Per me siamo sull’80%”.