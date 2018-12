Sampdoria, l’ex Viviano esalta il gol di Quagliarella: “Sempre brutti li fa”

Ottavo gol consecutivo in campionato. E che gol! Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha incantanto ancora una volta Marassi con una perla di tacco.

Il gol dell’1-0 dei suoi contro il Chievo, è l’ennesima perla di una carriera ricca di reti e di colpi di genio.

L’AMICO – Ad esaltare ancora di più il gesto del bomber di Castellammare di Stabia, è stato chi a Genova, sponda blucerchiata, ha giocato per diverso tempo e ha, sicuramente, subito svariati gol in allenamento proprio da Quagliarella. Emiliano Viviano, attuale portiere dello Sporting Lisbona, non ha dimenticato i suoi vecchi compagni e dimostra sempre la sua stima e tutto il suo affetto anche se ormai si trova lontano da Genova. “Sempre brutti il Quaglia li fa”, ha scritto l’estremo difensore su Instagram esaltando il gol dell’amico.

Quagliarella, con la prodezza rifilata al Chievo nel Boxing Day della 18^ giornata, ha segnato la bellezza di 11 gol in 19 presenze in Serie A.