Sampdoria, Murru: “Mai arrendersi. Sono maturato e sogno la Nazionale…”

Dal Cagliari alla Sampdoria, con maggiore consapevolezza nei propri mezzi e con la voglia di migliorarsi. Questo il percorso di Nicola Murru, terzino blucerchiato, che nelle ultime stagione ha saputo trovare maggiore continuità di prestazione anche grazie a Marco Giampaolo, allenatore del club genovese. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore ha raccontato il suo momento personale non nascondendo un piccolo sogno nel cassetto per il futuro.

COSTANZA – “Sono maturato? Sì è vero. Sento la fiducia del mister e quella della società. Penso di aver fatto il salto di qualità ed ho più consapevolezza dei miei mezzi. Le statistiche non mi rendono giustizia? Non è vero. Quella più importante è migliorata. Un anno fa giocavo qualche partita, poi, finivo fuori. Non avevo continuità. Era la mia prima stagione, dovevo ambientarmi e ho commesso errori che sono costati punti, quindi si sono notati di più. Ora ho tutto quello che lo scorso anno non avevo”. “Perché è successo tutto questo? Con Giampaolo mi sono ritrovato in un modo di giocare completamente diverso. I miei compagni lo facevano già da due anni. Un problema fisico, poi, mi ha fatto saltare la preparazione estiva e secondo me è stata la difficoltà più grande. L’ho capito quest’anno”.



COL MISTER – “Rapporto con Giampaolo? Credo che l’episodio che ha raccontato lui in conferenza stampa sia l’emblema del mio rapporto con lui: mi mostrò il video del gol di Dzeko e mi disse dove avevo sbagliato. Poi però mi diede una grande dimostrazione di fiducia facendomi giocare titolare la gara successiva. Certi piccoli episodi possono rivelarsi importanti. Ma ammetto che mentre guardavo il video pensavo “Ok, adesso non gioco più”. Io credo che il carattere non mi manchi: non mi arrendo certo alle prime difficoltà”.

OBIETTIVI – “Europa League? Rispetto allo scorso anno siamo più compatti, più solidi. E in avanti abbiamo chi sa far gol in qualsiasi momento. Quagliarella? Più invecchia e più migliora. E’ una questione di intelligenza, con quella supera tutti“. E poi sugli obiettivi personali, ecco il sogno: “Far bene con la Samp, per poter sperare in una chiamata azzurra…”.