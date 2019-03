Sampdoria, notte brava per Defrel: incidente in auto da ubriaco e patente ritirata

Brutto incidente nella notte per Grégoire Defrel: l’attaccante della Sampdoria sarebbe fuggito dalla polizia e si sarebbe schiantato ubriaco con la sua auto.

Una bravata per l’attaccante blucerchiato che, al volante della sua vettura, avrebbe avuto un incidente in Corso Europa. Secondo una prima ricostruzione, il francese avrebbe tentato la fuga dalla polizia per poi schiantarsi con la sua auto. Nessuna ferita riportata dal giocatore della Sampdoria, ma dopo i primi controlli si sarebbe evidenziato un elevato tasso alcolico che ha portato al conseguente ritiro della patente. La Sampdoria, intanto, sta verificando l’accaduto per poi prendere i provvedimenti del caso. Multa in arrivo per il classe ’91.