Sampdoria, Osti: “Con Quagliarella stima reciproca. Andersen? Voci di mercato che danno fastidio…”

A margine della festa dell’Academy della Sampdoria, Carlo Osti, direttore sportivo del club, ha parlato dei temi caldi dell’ambiente blucerchiato. Dal rinnovo, ormai annunciato anche dal presidente Ferrero, dell’attaccante Fabio Quagliarella alle possibili trattative di mercato che riguardano i gioielli dei genovesi, tra cui il difensore Andersen.

QUAGLIARELLA – “C’è la volontà di Fabio di proseguire con noi e la volontà della Sampdoria di andare avanti con lui. Alla base c’è una grande stima nei confronti del Quagliarella calciatore, ma soprattutto nei confronti della persona. Penso dia una grande mano a mister Giampaolo nello spogliatoio per far crescere i più giovani, dei quali la Sampdoria avrà bisogno in futuro”. “Rinnovo? Andiamo avanti così, di anno in anno, senza problemi. Fabio è uno che si mette in discussione sempre, ogni domenica. Non è un problema la durata del contratto, c’è grande rispetto da entrambe le parti. Possibile futuro da dirigente? È una domanda molto prematura. Per come sta penso che possa giocare ancora mezzo secolo”.

MERCATO – Sulle indiscrezioni di mercato su Joachim Andersen, talento della difesa classe 1996, invece: “Siamo contenti di sapere che i nostri giocatori siano seguiti, ma in questo momento vorremmo essere concentrati solo sul campionato. Per il calciomercato c’è tempo, vogliamo che le voci non infastidiscano e non tolgano concentrazione ai nostri calciatori”.