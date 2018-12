Sampdoria, polemica dopo la sfida con la Juventus: “Rigore discutibile e aiutino…”. Poi le scuse

Gol ed emozioni in Juventus-Sampdoria, ma anche polemiche.

Non è andata giù alla squadra blucerchiata la decisione dell’arbitro Valeri di annullare il gol del 2-2 di Saponara dopo il consulto del Var. Ecco, infatti, che attraverso il profilo ufficiale del club genovese, la Sampdoria si è pubblicamente e platealmente lamentata.

POLEMICA – “Finisce 2-1 a Torino. Con un rigore discutibile di Ronaldo e l’aiutino del Var, Juventus-Sampdoria si conclude con la vittoria dei bianconeri. Doria beffato”. Questo il messaggio della società blucerchiata sul profilo ufficiale Twitter che si lamenta in particolar modo per il gol del pareggio di Riccardo Saponara, annullato per fuorigioco in pieno recupero.

SCUSE – Dopo alcuni minuti, arrivano anche le scuse ufficiali: “Nella foga degli ultimi minuti di Juventus-Sampdoria, non siamo stati lucidi nell’esprimere la nostra delusione. Umilmente chiediamo scusa”.