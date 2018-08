Sampdoria, possibile separazione con Sabatini a fine mercato

La notizia, riportata da Tuttomercatoweb.com, avrebbe del clamoroso: Walter Sabatini e la Sampdoria potrebbero separarsi al termine delle finestra di mercato estiva, previsto per venerdì 17 agosto.

LAVORI IN CORSO – Nel frattempo, nella giornata odierna c’è stato un incontro tra lo stesso direttore tecnico, l’allenatore Marco Giampaolo e il direttore sportivo Carlo Osti, in cui si è parlato delle strategie da mettere in atto per intervenire a centrocampo, reparto dove verranno concentrati gli ultimi sforzi in sede di mercato. Sul piatto ci sono molti nomi, da Obiang, per il quale si tratterebbe di un ritorno, a Joao Mario, passando per Ekdal: nonostante ci sia ancora distanza tra l’offerta e la domanda dell’Amburgo, club proprietario del cartellino dello svedese, l’agente del centrocampista ha già espresso il suo gradimento, affermando che “Albin valuta varie opzioni in Italia. Tornare in Italia gli piacerebbe, e la Sampdoria è un club di cui gli farebbe piacere farne parte. I contatti tra lui e i blucerchiati vanno avanti da mesi.”

