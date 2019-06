Sampdoria, Pradè pronto a tornare: c’è l’addio all’Udinese

La notizia era nell’aria, il ritorno di Daniele Pradè alla Sampdoria si faceva sempre più scontato. Questa mattina Il Secolo XIX parlava di “ritorno vicino” in casa blucerchiata.

E nonostante manchi ancora l’ufficialità, il primo passo è stato fatto. Infatti, il direttore sportivo ha sciolto il suo contratto con l’Udinese ed è pronto a tornare a Genova dove la società di Ferrero non vede l’ora di riabbracciarlo.

Pochi minuti fa, l’annuncio del club friulano attraverso i canali social del club. Questa la nota dell’Udinese: Udine 11 giugno 2019 – Udinese Calcio e Daniele Pradè comunicano di aver deciso di comune accordo di non rinnovare il rapporto di collaborazione per la prossima stagione. La società vuole ringraziare Daniele per il grande lavoro svolto nel corso della stagione 2018/2019, per la dedizione dimostrata e per la professionalità messa a disposizione dei colori bianconeri. Tutta Udinese Calcio augura a lui il meglio per il suo futuro professionale.