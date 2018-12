Sampdoria, Praet: “Il rinnovo? Accordo non immediato…”

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, ha recentemente rinnovato per altri tre anni il suo contratto con i blucerchiati. Un chiaro segnale di quanto la società ligure punti sul belga per il futuro, anche se in realtà, come svelato dallo stesso calciatore, la trattativa non è stata delle più semplici: “A me interessava prolungare”, ha dichiarato a Het Nieuwsblad, “ma se non c’è accordo, non c’è accordo. Poi un paio di settimane fa mi è arrivata una nuova offerta e ho accettato di rinnovare fino al 2022. A me piace stare a Genova, ma il rinnovo serve anche alla società: se non avessi prolungato il contratto, la Sampdoria avrebbe avuto meno margini di negoziazione in una eventuale cessione”.

AMBIZIONI – “Io voglio andare sempre più in alto, magari provando qualcosa di nuovo. Non ho però fretta. La Samp è una società che sa vendere i suoi giocatori al momento giusto: basta vedere i casi di Torreira all’Arsenal, di Muriel al Siviglia, di Schick alla Roma o di Skriniar all’Inter”.