Sampdoria, Quagliarella: “Europei? Navigo a vista, ora non ci penso…”

Una stagione da assoluto protagonista, quella vissuta fin qui da Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria ha già realizzato 20 reti in campionato, occupando al momento la posizione di leader nella classifica marcatori. E il giocatore blucerchiato, dopo aver letto il giuramento per l’inizio del Torneo di Viareggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.

RICORDI – “Per me leggere il giuramento è stato motivo di orgoglio. Questo torneo l’ho giocato tre volte da ragazzo, arrivando anche secondo in un’occasione. Ricordo che quando ero in Primavera non vedevo l’ora di giocarlo”.

NESSUN SEGRETO – “Il mio segreto? Non esiste, io amo quello che faccio cercando di tener botta nei momenti più difficili. Essere in testa alla classifica marcatori è ovviamente una bella emozione. Il campionato però è ancora lungo e rimane l’amarezza per il ko di ieri con l’Atalanta. L’Europa? Ci proveremo fino alla fine”.

NAZIONALE – “Agli Europei non ci penso, navigo a vista. Mi godo la Samp sperando di continuare a fare quello sto facendo adesso”.