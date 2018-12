Sampdoria, Quagliarella show: gol di tacco e record

Ancora a segno, ancora un gol non banale. La rete di tacco che ha dato il là alla vittoria della Sampdoria contro il Chievo è stata l’ottavo gol consecutivo in campionato per Fabio Quagliarella.

Non chiamatelo vecchietto. Il bomber di Castellamare di Stabia, classe 1983, ci ha preso decisamente gusto e con una magia pazzesca di tacco ha festeggiato rinnovo e record.

NUMERI – Undicesima rete in stagione in Serie A, con cinque assist all’attivo per i compagni. Ma non solo. Infatti, l’attaccante blucerchiato ha anche raggiunto Vincenzo Montella a quota 58 reti con la maglia della Sampdoria, ma con l’ottava partita a segno di fila, Quagliarella ha eguagliato il record di Christian Vieri, l’ultimo italiano a riuscirci nel lontano 2002. Il colpo di tacco al volo dal limite dell’area è solo l’ultima delle prodezze a cui l’attaccante ci ha abituato. Dopo Cristiano Ronaldo, che ha preso parte a 17 reti della Juventus, il bomber italiano è il giocatore più decisivo del campionato (a quota 16 tra gol e assist appunto).