Sampdoria, Quagliarella: “Stagione indimenticabile, lo striscione dei tifosi vale più di cento gol”

Una stagione da record per Fabio Quagliarella, che chiude il campionato con 26 reti all’attivo. Per lui, prima della gara con la Juventus, anche il premio come miglior attaccante del torneo. Queste le sue parole al termine del match.

STAGIONE DA INCORNICIARE – “Per me è stata una stagione indimenticabile, i tifosi mi hanno dedicato uno striscione e questo vale più di 100 gol. Ci tenevo a segnare per loro, purtroppo non ci sono riusciuto, ma quello che mi hanno scritto è un’immensa soddisfazione: mi rimarrà davanti per tutta la vita. La famiglia? Averla qui è stato inaspettato e bellissimo, il loro affetto mi fa rendere meglio in campo. Io davanti a Ronaldo nella classifica marcatori? Se qualcuno me lo avesse detto prima del campionato, gli avrei dato del folle, non ci avrei scommesso nemmeno io. Ma è stata una stagione da incorniciare”.