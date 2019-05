Sampdoria, rebus Giampaolo: slitta l’incontro per il rinnovo e lui…

Aria di divorzio tra la Sampdoria e Marco Giampaolo. Il tecnico, già da alcune settimane, ha mandato chiari segnali alla società: “O si cresce o me ne vado”.

L’allenatore vorrebbe una squadra ambiziosa e con obiettivi di rilievo, ma tutto dipende, come sempre, dagli investimenti del presidente. In tale senso, le questioni legate ad un’ipotesi di vendita possono certamente influire anche sul proseguimento del rapporto tra le parti.

REBUS – L’incontro previsto per pianificare il futuro tra Giampaolo e la Sampdoria è saltato a causa del viaggio negli USA del presidente Ferrero. In questo senso, il tecnico potrebbe spazientirsi e cercare gloria altrove. In Serie A sono tante le panchine in bilico e non è certo un segreto che lui sia decisamente corteggiato e ambito anche da top club come Milan e Roma. Nonostante l’anno di contratto rimanente, la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore.