Sampdoria, Romei replica a Gasperini: “Atteggiamento da censurare. Ha dato una manata a Ienca…”

Post gara infuocato quello successivo alla sfida tra Sampdoria-Atalanta. Il motivo? Il contatto tra Gasperini, allenatore nerazzurro, e Ienca, segretario generale dei blucerchiati, nel tunnel degli spogliatoi in seguito all’espulsione del tecnico della Dea. Dopo le parole del mister bergamasco ecco la replica di Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport:

“Non c’è stata alcuna sceneggiata o provocazione, bisogna dare la mano all’avversario e non una manata. Ci sono dei testimoni che hanno visto l’accaduto e ora dovrà pensarci la Procura Federale. Mi hanno parlato di una manata abbastanza forte. Noi facciamo i complimenti all’Atalanta per la partita, anche noi abbiamo giocato bene, ma la manata non esiste nello sport. Questi episodi sono da censurare”.