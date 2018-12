Sampdoria, Saponara: “A Empoli gara speciale per me”

Quella di sabato prossimo non sarà una gara qualunque per Riccardo Saponara, che ad Empoli ritroverà il suo passato. Con la maglia dei toscani il centrocampista ha vissuto la fase fin qui più brillante della sua carriera, compiendo il definitivo salto di qualità. “Per me sarà una giornata particolare”, ha detto il giocatore della Sampdoria a RMC Sport a margine dell’evento Samp in action a favore degli sfollati e delle vittime del crollo del ponte Morandi, “tra l’altro sarà la prima volta che tornerò da ex al Castellani. Comunque noi dobbiamo cercare i tre punti per alzare le nostre ambizioni e per dare continuità ai nostri risultati”.

IL GOL ALLA LAZIO – “È stato un momento bellissimo, emozionante. Credo che rimarrà nella mente e nel cuore di tutti coloro che lo hanno vissuto. Tra l’altro ho anche trovato quel pazzo che si è tatuato il gol e l’ho ringraziato”.