Sampdoria, Saponara: “Usciamo a testa alta dallo Stadium…”

La delusione è sicuramente ancora tanta in casa Sampdoria. Dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Juventus, i blucerchiati escono comunque soddisfatti della loro prova. Qualche episodio dubbio, e qualche altro sfortunato, non ha permesso alla squadra di Marco Giampaolo di trovare quantomeno un punto che sarebbe stato meritato.

Il rigore concesso alla Juventus e la successiva decisione, nei minuti di recupero, di annullare la rete del 2-2 di Riccardo Saponara, lasciano l’amaro in bocca. Ma ad andare avanti, nonostante il rammarico, è proprio il trequartista blucerchiato che su Instagram ha voluto mandare un chiaro messaggio a tutti i sostenitori dei genovesi.

A TESTA ALTA – “La partita di oggi dimostra quanto questa Samp sia cresciuta e conferma tutto ciò che di buono abbiamo compiuto nel girone d’andata. A testa alta usciamo dallo Stadium, ci rivediamo a gennaio”. Nessuna polemica e solo soddisfazione per la prova della squadra. Un bel segnale per tutto il calcio.