Sampdoria, Tonelli: “Lottare per l’Europa è un nostro dovere. Su Saponara e Quagliarella…”

Arrivato nello scorso mercato via Napoli, Lorenzo Tonelli, centrale difensivo della Sampdoria, ha parlato della sua stagione e di quella della squadra. Intervistato da Sky Sport, il difensore classe 1990 ha approfondito diversi temi, tra cui, soprattutto, gli obiettivi dei blucerchiati e le recenti prestazioni.

GOL SAPONARA – Torna subito a parlare dell’ultima rete della squadra, quella realizzata da Saponara allo scadere del match contro la Lazio che è valsa il 2-2 finale: “Riccardo è stato molto bravo a capire che la palla poteva finire lì e poi tutto che quello che segue si é visto. Era qualche minuto che si stava accumulando un po’ di rabbia perché tra il rigore che ci hanno fischiato contro e qualche episodio un po’ dubbio il malumore stava prendendo il sopravvento. Penso che quel gol sia stata un po’ una liberazione, infatti poi l’esultanza è andata un po’ oltre i limiti”. E proprio sull’esultanza, con tanto di pantaloncino e mutanda abbassati: “Ho visto Riccardo sopra con i tifosi, ho detto: ‘È giusto che sfoderi tutto quello che ha da far vedere’. Mi hanno detto che ho eclissato il grande gesto tecnico che ha fatto, un po’ mi dispiace. Adesso, dovessi segnare io, dovrò guardarmi bene alle spalle, sperando che Riccardo non cerchi vendetta…”.

SQUADRA E OBIETTIVI – “Per noi giocatori ogni partita rappresenta l’occasione per regalare qualcosa al gruppo, alla tifoseria e al mister. Il fatto che Giampaolo mi abbia voluto alla Sampdoria è un grosso motivo d’orgoglio. E’ rimasto un grande lavoratore che cura ogni dettaglio. Sotto il profilo psicologico credo che la Sampdoria non si sia ancora espressa al 100%. Sarà un nostro compito individuare una dimensione e fissare un obiettivo da raggiungere. Non ci mancano i mezzi e le possibilità per lottare per il traguardo europeo. Provarci è un nostro dovere”. “Quagliarella? Fabio è un grande professionista, è uno di quei giocatori che con poche parole riesce a dare l’esempio in maniera giusta. Le qualità che esprime in campo le vedono tutti: da difensore è positivo perché mi permette di migliorare. Se merita la Nazionale? Questi sono problemi del ct Mancini, per me ogni giocatore col quale gioco è da Nazionale”.