Sampdoria, Tonelli rivela: “Saponara? Quando arrivò in Primavera mi stava antipatico. Cercavo di picchiarlo spesso…”

Hanno dimostrato anche recentemente la loro amicizia, con quel gesto del pantaloncino abbassato durante l’esultanza dopo il gol alla Lazio. Ma tra Lorenzo Tonelli e Riccardo Saponara, non sono sempre state rose e fiori. I due giocatori della Sampdoria, hanno un trascorso anche in altre squadre che risale fin dai tempi di quando erano decisamente più giovani.

Presenti entrambi al Teatro Albatros per l’evento Samp in Action, organizzato dalla società blucerchiata in aiuto degli sfollati della tragedia al Ponte Morandi di Genova, i due calciatori hanno parlato anche del loro rapporto. In particolare Tonelli, centrale difensivo classe 1990, ha avuto modo di raccontare un retroscena legato proprio all’amicizia e in generale al rapporto che lo lega col compagno trequartista.



RETROSCENA – A primo impatto, non fu, decisamente amore ha spiegato Tonelli: “Giocavamo nella Primavera dell’Empoli, lo presentarono come se avessero comprato Kakà. Già a tutti noi della Primavera ci stava un po’ antipatico, lo avevano posto come fenomeno del momento, pagato un sacco di soldi, cercavo di picchiarlo spesso in allenamento (ride, ndr). Non ci riuscivo, perché era forte, andava a duemila all’ora”. Ma dopo qualche tempo ecco che inizia la vera amicizia: “Conoscendolo meglio ho visto che era un ‘pulcino indifeso’, era lì tranquillo, non diceva una parola, molto timido, classico bravo ragazzo. A 20 anni mi sono trasferito a Empoli da Firenze, ci siamo frequentati costantemente, ed è nato un bel rapporto, io ero un po’ più matto, lui casa e chiesa, siamo diventati grandi amici. A Napoli ci siamo un po’ persi, un po’ come due fratelli che non hanno bisogno di scriversi tutti i giorni, sanno che sono fratelli. Ritrovarsi qui è stato fantastico”. Infine una simpatica battuta sul futuro con riferimento all’ultima esultanza di Saponara e a quel pantaloncino abbassato: “Spero di mostrare di nuovo il suo sedere”.