Sarri a un tifoso in Toscana: “Se il Chelsea mi libera, vengo alla Juventus. Vediamo lunedì”

Svolta importante nella vicenda che riguarda Maurizio Sarri e la Juventus. Il tecnico ex Napoli, come sappiamo, deve ancora essere liberato dal Chelsea per poter avvicinarsi definitivamente alla formazione bianconera. Una conferma è arrivata oggi, in Toscana, come riportano i colleghi di Pistoia Sport: in un noto ristorante di Pistoia, un tifosi avrebbe domandato a Sarri: “Mister, vieni alla Juventus?” e lui ha risposto: “Se il Chelsea mi libera vengo, vediamo cosa succede lunedì“. Insomma, per il dopo Allegri il nome principale resta sempre lo stesso, per cui è bene accantonare una volta per tutte l’idea Pep Guardiola, che in numerosissime situazioni pubbliche ha dichiarato di voler restare al Manchester City. I blues stanno osservando i possibili sostituti, e solo in quel momento verrà dato il nulla osta per l’approdo di Sarri alla Juventus.