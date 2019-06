Sarri come Giuda: arriva la statuina del presepe ‘dedicata’ all’ex allenatore del Napoli

Sarri e la Juventus, una storia d’amore che i napoletani proprio faticano a digerire. Un vero e proprio tradimento per i tifosi azzurri subito pronti a “vendicarsi”.

Non poteva, infatti, mancare la statuina del presepe per chi è stato uno dei simboli del Napoli e che, adesso, si trova proprio sulla sponda dei più grandi rivali. Ed è per questo che Maurizio Sarri è tornato sui presepi degli artigiani partenopei, sotto nuove vesti. Questa volta, però, decisamente poco gloriose: come mostra uno scatto che circola sul web, infatti, la nuova statuina del neo allenatore della Juventus, e prodotta dall’artigiano Genny Di Virgilio, lo ritrae con indosso la tuta dei bianconeri insieme ad un sacchetto di trenta denari. Il chiaro riferimento è al tradimento di Giuda.

Il passaggio di Sarri in bianconero, decisamente non è ancora stato digerito…