Sarri-Juventus, il padre del tecnico toscano: “Ancora il Chelsea deve liberarlo…”

Ancora non è fatta per l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. E quando ci sarà il comunicato ufficiale? Non si sa, e a confermarlo è il padre dell’allenatore toscano Amerigo: “Ancora il Chelsea non lo ha lasciato libero di firmare con altre squadre. Quando si saprà qualcosa? Non lo sa nemmeno lui. Io spero che torni in Italia”. Le dichiarazioni sono state registrate dallo youtuber Giacomo Carolei, che è andato direttamente nella casa di famiglia a Figline Valdarno. Amerigo Sarri non ha citato direttamente la Juventus, ma come sappiamo tutti l’accordo è ad un passo e manca “solo” questo dettaglio che riguarda la risoluzione del contratto col Chelsea per mandare in porto tutto. Ma questo dettaglio è uno scoglio ben più grosso del previsto, e il tempo passa…