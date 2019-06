Sarri-Juventus, il presidente dell’Empoli Corsi: “Fatica a liberarsi dal Chelsea, ma…”

Resta intricata la vicenda Sarri-Juventus: questa mattina, mercoledì 12 giugno, sembrava che i Blues volessero fare dietrofront e blindare il tecnico toscano, in realtà si parla ancora di difficoltà da parte sua di lasciare la squadra di Londra, ma che comunque non è in dubbio l’approdo ai bianconeri. Sono queste infatti le parole rilasciate dal presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi in merito: “Lui brontola ed è un po’ pessimista, ma la Juventus conta di portare a termine l’affare. Mi hanno detto infatti che entro sabato dovrebbero risolvere la questione”. Il Chelsea dovrebbe infatti pagare 6 milioni di euro di indennizzo a Sarri per liberarlo, perché la Juventus non è disposta a farlo. Si cerca di risolvere la disputa il più velocemente possibile, così da poter concentrarsi solo ed esclusivamente sul calciomercato.