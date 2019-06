Sarri-Juventus, ultimo atto: c’è l’incontro a Montecarlo

Ore calde, caldissime, per l’approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Sembra poter essere arrivato il momente decisivo: sarà il weekend del sì tra Chelsea e bianconeri. La Vecchia Signora stringe per avere il tecnico toscano. Sull’asse Milano-Londra-Montecarlo si lavora per trovare l’accordo.

Dopo che Fabio Paratici, nella giornata di venerdì, ha incontrato Alessandro Pellegrini e Fali Ramadani, rispettivamente agente e intermediario di Sarri, ecco che, secondo Tuttosport, è in programma l’incontro decisivo per chiudere l’affare.

INCONTRO – Come detto, si attende un weekend bollente. Sarebbe, infatti, in programma a Montecarlo un incontro tra lo stesso Ramadani e Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich e plenipotenziaria dei Blues: il vertice servirà ad ammorbidire il Chelsea, riguardo alla richiesta di indennizzo di 6 milioni chiesta alla Juventus per liberare Sarri. Se non si dovesse sbloccare la trattativa, l’idea è quella di passare ad alcune operazioni di mercato: l’acquisto di un giocatore da parte della Juventus. In tal senso, Emerson Palmieri è il primo nome nella lista bianconera. In casa Juve, però, si resta positivi e fiduciosi. Lunedì, o al massimo martedì. Maurizio Sarri sarà l’allenatore della Vecchia Signora.