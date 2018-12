Sassuolo, Berardi: “Sogno di giocare in una big. Ho capito di poter diventare un giocatore importante quando…”

Sta tornando protagonista col suo Sassuolo. Spera di diventarlo in un futuro non troppo lontano anche per l’Italia, Domenico Berardi sta vivendo un’altra tappa della propria carriera in questa stagione. Tornato al gol dopo tanto tempo nell’ultima sfida di campionato contro il Frosinone, l’attaccante neroverde spera di non fermarsi più e, ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso di voler continuare su questa strada per ambire a palcoscenici di un certo spessore.

IN NEROVERDE – “Essere qui al Sassuolo, oggi, è una vittoria personale”, ha detto Berardi iniziando a parlare del suo momento. Sul gol ritrovato ed in generale sul ruolo da attaccante: “Il gol più bello? L’ultimo, era un momento d’astinenza, per le punte conta molto. Il più importante? Col Chievo nell’anno della salvezza. I gol al Milan? Farne 4 non capita tutti i giorni, è stata una serata importante e lì ho capito che potevo diventare un giocatore importante”.

FUTURO – Non solo Sassuolo, però nella mente dell’attaccante: “Le ambizioni di andare in una big e giocare in Europa ci sono, starà a me dimostrare di meritarla. Spero sia l’anno della consacrazione. La Nazionale? Non è un peso, viviamo la stagione in modo sereno, l’obiettivo è andare all’Europeo. Un mio difetto? Sono timido nelle interviste, come Raikkonen… Sono forse troppo forte dentro”.