Sassuolo, De Zerbi: “Condizionati dall’uomo in meno. Mi dispiace per Bourabia…”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa per 3-2 contro il Torino. Ecco le sue parole subito dopo il match:

“Dispiace per Bourabia perché era il suo primo gol in Serie A, si era espresso fino a quel momento su livelli davvero buonissimi. Bisogna capire la prima ammonizione. Il rosso ha condizionato il resto della gara, non abbiamo fatto quello che avremmo voluto fare e che avevamo preparato durante la settimana. Posso dirmi soddisfatto per la prestazione, anche perché eravamo andati in vantaggio, ma a noi piace giocare le gare in parità numerica. Polemica con l’arbitro? Non parlo delle decisioni arbitrali, ma non mi è piaciuta molto la direzione nella globalità. È vero che siamo fuori da tutti i giochi, ma abbiamo lavorato tutta la settimana, eravamo venuti qui a fare punti e non a fare da comparsa”.