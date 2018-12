Sassuolo, De Zerbi: “I giocatori devono iniziare a chiedere di più da se stessi”

Il Sassuolo non vince in campionato da più di un mese. L’ultima volta fu lo scorso 4 novembre a Verona contro il Chievo. Dopo tre pareggi e una sconfitta, i neroverdi domani contro il Frosinone cercheranno di conquistare l’intera posta in palio. Il tecnico Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa della sfida: “La nostra squadra deve focalizzarsi sul gioco sia con sia senza palla, i giocatori devono iniziare a chiedere di più da se stessi perché non hanno ancora espresso il loro massimo potenziale, dobbiamo anche modificare il nostro atteggiamento in campo perché ci sono partite che richiedono un diverso grado di attenzione. Domani giocheremo una di queste gare contro un Frosinone organizzato, con giocatori forti e che cerca di giocare il pallone, sembra una gara facile, ma in realtà è ancora più difficile di quella con la Fiorentina. – continua De Zerbi come riporta Parlandodisport.it – Non voglio commentare le scelte arbitrali della gara precedente, dobbiamo capire quello che abbiamo sbagliato sul campo. Ad esempio sul 2-1 abbiamo smesso di giocare il pallone, abbiamo iniziato a tirare la palla lunga e non avevamo più il controllo sulla partita. Contro i viola abbiamo sbagliato nella gestione del pallone nei minuti finali e questo deve farci capire che il nostro atteggiamento non deve cambiare anche se siamo in vantaggio”.