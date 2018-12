Sassuolo, De Zerbi: “Torino arrabbiato dopo il derby ma con coraggio e personalità possiamo batterlo”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, alla vigilia del match con il Torino, presenta la sfida in sala stampa: “Domani troviamo una squadra molto fisica, in salute, che ha l’obiettivo Europa League perchè ha giocatori importanti, di livello internazionale, servirà la massima concentrazione e ce l’avremo. La squadra granata è forte nell’organizzazione, nella fisicità, nei singoli, nella tradizione, è una delle piazze più belle e i giocatori sentono la maglia. Con la Juve non avrebbe meritato la sconfitta e sta facendo un campionato importante. Ma io, pur rispettando tutti gli avversari, penso a noi, credo che possiamo fare bene. Voglio un Sassuolo coraggioso perchè giochiamo contro squadre forti, dobbiamo giocare con umiltà, ma tenere la palla e per tenerla bisogna avere coraggio, voglia di divertirsi. La classifica dopo queste tre partite sarà la conseguenza del coraggio e della personalità che avremo dimostrato in campo “.