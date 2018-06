Sassuolo, due tecnici in corsa per prendere il posto di Iachini

Per la panchina del Sassuolo, grandi movimenti. Beppe Iachini ha un contratto fino al 2019, ma la proprietà ha preso tempo dinanzi alla possibilità di rinnovare la fiducia al tecnico marchigiano. In bilico anche il d.s. Angelozzi (in scadenza il 30 giugno). Possibile quindi un duplice cambiamento, con i nomi di Roberto De Zerbi e Davide Nicola in cima alla lista dei papabili per allenare Acerbi e compagni nella prossima stagione. Il tecnico bresciano ha chiuso l’avventura a Benevento con la retrocessione, mentre il piemontese ha lasciato il Crotone in corsa.