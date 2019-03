Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

Il Napoli, dopo aver travolto per 3-0 il Salisburgo in Europa League, vuole tornare alla vittoria anche in campionato, lasciandosi alle spalle il ko contro la Juventus. Gli azzurri, nella gara delle 18, faranno visita al Sassuolo, che non trova i tre punti da cinque turni. Carlo Ancelotti dovrebbe attuare un corposo turnover, non rinunciando però al suo classico 4-4-2, nel quale il tandem d’attacco dovrebbe essere composto da Insigne e Milik. A centrocampo spazio per Ounas, Diawara, Fabian e Verdi, mentre in difesa, davanti ad Ospina, dovrebbero esserci Malcuit, Chiriches, Koulibaly e Gholuam.

Roberto De Zerbi dovrebbe rispondere con il 4-3-3, con Pegolo tra i pali, Lirola, Demiral, Ferrari e Rogerio in difesa, Duncan, Locatelli, Magnanelli in mezzo al campo, Berardi, Djuricic e Boga in attacco.

Queste le probabili formazioni del match:

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga. Allenatore: De Zerbi.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Fabian, Verdi; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti.