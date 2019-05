Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali

Penultima giornata del campionato di Serie A, dopo Udinese-Spal e Genoa-Cagliari in campo questa sera alle ore 20.30 al Mapei Stadium Sassuolo e Roma. I neroverdi, già salvi, cercano di chiudere la stagione nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi mettendo in difficoltà la squadra di Ranieri, ancora in piena lotta per un posto in Champions League. I punti per i giallorossi sono 62, come il Milan, a -3 dal quarto posto in classifica.

Mister De Zerbi sceglie lo schieramento con il centrocampo a rombo: Babacar in panchina, gioca Djuricic alle spalle della coppia formata da Boga e Berardi. Tutto confermato nella Roma: 4-2-3-1 con Cristante e Nzonzi davanti alla difesa, Ünder e Zaniolo nel tridente con El Shaarawy dietro all’unica punta Dzeko.

Ecco le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Berardi, Boga. All. De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri