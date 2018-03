Scarpa d’Oro, Immobile raggiunge la vetta. La top 20

La stagione di Ciro Immobile è fin qui straordinaria, con 24 gol in campionato e record di gol in una stagione per i giocatori della Lazio. L’ex attaccante del Torino si sta giocando la Scarpa d’Oro, essendo primo a pari merito con Kane, Messi, Salah e Cavani, tutti a secco nel weekend.

Al sesto posot ecco Jonas del Benfica, davanti a uno scatenato Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Salgono anche Cristiano Ronaldo del Real Madrid e Antoine Griezmann dell’Atlético Madrid, oltre a Paulo Dybala autore di una doppietta decisiva per la Juventus.

TOP 20 – CLASSIFICA SCARPA D’ORO 2017/18*

1) 48: Harry Kane (Tottenham, ENG – 24 gol x 2,0)

1) 48: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA – 24 gol x 2,0)

1) 48: Mohamed Salah (Liverpool, ENG – 24 gol x 2,0)

1) 48: Lionel Messi (Barcellona, ESP – 24 gol x 2,0)

1) 48: Ciro Immobile (Lazio, ITA – 24 gol x 2,0)

6) 46,5: Jonas (Benfica, POR – 31 gol x 1.5)

7) 46: Robert Lewandowski (Bayern, GER – 23 x 2,0)

8) 42: Sergio Agüero (Manchester City, ENG – 21 gol x 2,0)

8) 42: Luis Suárez (Barcellona, ESP – 21 gol – x2,0)

10) 38: Neymar (Paris Saint-Germain, FRA – 19 gol – x 2,0)

11) 36: Mauro Icardi (Inter, ITA – 18 gol x 2,0)

11) 36: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ESP – 18 gol x 2,0)

13) 34: Fabio Quagliarella (Sampdoria, ITA – 17 x 2,0)

13) 34: Radamel Falcao (Monaco, FRA – 17 gol x 2,0)

13) 34: Dries Mertens (Napoli, ITA – 17 gol x 2,0)

13) 34: Paulo Dybala (Juventus, ITA – 17 gol x 2,0)

17) 32: Iago Aspas (Celta Vigo, ESP – 16 gol x 2,0)

17) 32: Nabil Fekir (Lione, FRA – 16 gol x 2,0)

17) 32: Mariano Diaz (Lione, FRA – 16 gol x 2,0)

17) 32: Florian Thauvin (Marsiglia, FRA – 16 gol x 2,0)

17) 32: Antoine Griezmann (Atlético Madrid, ESP – 16 gol x 2,0)

*Aggiornata al 5 marzo 2018. Moltiplicatore in base al ranking UEFA per nazioni: primi cinque campionati x 2.0, da sei a 21 x 1,5, da 22 in poi x 1,0

BOOKMAKERS – Sul tabellone Snai davanti c’è Lionel Messi, dato a 2,50, davanti alla coppia formata da Edinson Cavani e Ciro Immobile (entrambi a 3,50) e a Harry Kane, in quota a 5,00. Messi si prende il primo posto anche nelle giocate sul Pallone d’Oro, dove è favorito a 2,25 davanti a Neymar (3,00) e a Cristiano Ronaldo, solo terzo a 6,50.