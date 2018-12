Scontri Inter-Napoli: morto tifoso interista

Secondo quanto confermato dalla Questura di Milano, sarebbe morto il tifoso dell’Inter vittima degli incidenti prima della gara di San Siro tra nerazzurri e il Napoli.

BRUTTE NOTIZIE – Che ieri si sia andato oltre il calcio è stato palese. Scontri tra tifosi, insulti e cori razzisti all’interno dello stadio. Il risultato è che alla fine a farne le spese è stato un tifoso. È morto, infatti, il sostenitore dell’Inter che ieri, prima dell’inizio della gara, era stato investito da un van a margine della gara delle 20,30 Inter-Napoli del Meazza. La notizia è stata confermata dalla Questura. Inutile il ricovero all’Ospedal San Carlo e l’intervento chirurgico d’urgenza per il 35enne. Dalle prime ricostruzioni, secondo quanto riporta Repubblica, il fatto sarebbe avvenuto in via Sant’Elena intorno alle 19:30.

Un brutto episodio che mette ancor più in evidenza quanto le cose in Italia debbano cambiare. Questo non è calcio, non è sport. Bisogna prendere seri provvedimenti.