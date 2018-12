Scontri prima di Inter-Napoli: arrestato capo ultrà con accusa di lesioni e rissa

Sarebbe Marco Piovella, l’ispiratore dell’agguato ai tifosi del Napoli prima del match avvenuto il 26 dicembre a San Siro tra l’Inter e la squadra partenopea.

L’uomo, ritenuto uno dei capi ultrà della Curva Nord nerazzurra, è passato dallo status di indagato alla misura dell’arresto. Piovella è accusato anche per violazione del Daspo. L’uomo si era presentato spontaneamente in Questura assieme al proprio legale nella giornata di sabato, dopo essere stato indicato da uno degli altri tre arrestati, Luca Da Ros, per i disordini immediatamente precedenti a Inter-Napoli come uno degli organizzatori dell’agguato ai tifosi partenopei.