Scudetto 2006 all’Inter, Giletti: “Nerazzurri non mettano in bacheca quel titolo che non gli appartiene”

Lo scudetto 2005-06 resta definitivamente all’Inter. È questo l’effetto della sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso della Juventus. Il club bianconero chiedeva la revoca del titolo che la Federazione assegnò ai nerazzurri dopo le condanne di Calciopoli, in base alle quali vennero tolti due scudetti al club torinese, retrocesso in Serie B: il campionato 2004-05 non venne assegnato, quello 2005-06 fu vinto “a tavolino” dall’Inter. “Le sentenze si rispettano – è il punto di vista di Massimo Giletti, tifoso bianconero -. Mi sarei aspettato dall’ Inter una maggior responsabilità, una grande società non mette in bacheca un titolo che non le appartiene”. I nerazzurri quell’anno finirono al terzo posto, ma per Giletti c’è anche una questione morale: “Ho ben presente le intercettazioni che riguardano l’Inter, non puoi prendere uno scudetto che sai di non meritare, il procuratore Palazzi purtroppo non è riuscito a portare avanti quel filone per la prescrizione”.