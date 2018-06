Serie A, aumentano i ricavi grazie a Suning, ma la Premier League è irragiungibile

L’agenzia economica Deloitte ha stilato il rapporto annuale di tutti i campionati più importanti d’Europa confermando i dati economici di risalita della Serie A ma anche la netta differenza con la Premier League.



DIRITTI TV – I diritti tv sono sempre più importanti e fanno sempre più ricco il calcio europeo. Anche la Serie A, come tutti i campionati, ci guadagna e il dato che lo conferma è quello realtivo all’ultimo anno che ha visto crescere i ricavi dell’8%. Un dato importante ma che non può essere minimamente paragonato a quello della Premier League inglese. Infatti, in Inghilterra si conta un giro d’affari per 5,3 miliardi che supera addirittura dell’86% quello della Liga spagnola.

ITALIA E SUNING – Come detto, anche la nostra Serie A risulta in crescita anche se parte del miglioramento è dovuto all’acquisizione dell’Inter da parte di Suning. Il campionato nostrano è la lega che è cresciuta meno, nonostante una stagione ottima che non ha avuto precedenti. Si sono superati i 2 miliardi di euro, ma su questo dato pesa, come anticipato, l’acquisizione della società nerazzurra da parte del gruppo cinese. Secondo Deloitte, infatti, la maggior parte della crescita del giro d’affari del calcio italiano è legato alle fonti commerciali che per su un totale di 91 milioni aggiuntivi, 75 milioni di euro sono arrivati da Suning.

