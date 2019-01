Serie A, calciatori in vacanza. Ecco le loro destinazioni

Calciatori di club di Serie A in vacanza da qualche giorno. Il ritrovo per eccellenza, per chi può e vuole spendere è Dubai sede dell’evento che raduna agenti e stelle del pallone, presidenti e potenti, direttori sportivi e portaborse. Tutti uniti appassionatamente come riporta la Gazzetta dello Sport. La decima edizione dei Globe Soccer Awards richiama il meglio del calcio mondiale. Da Cristiano Ronaldo a Ronaldo il fenomeno. Un grande suk dove premiano i migliori. La Juve schiera l’artiglieria pesante con il suo numero 7 e il ds che lo ha portato a Torino, Fabio Paratici che, salpato ieri notte dalla Malpensa, verrà premiato. Come Matuidi. Serate più rilassanti e con meno paillettes per i compagni bianconeri che hanno scelto gli Emirati: da Benatia a de Sciglio, da Cancelo a Pjanic, tutti partiti ieri. E pronti a postare su Instagram la prima immagine del viaggio. Non prenderà premi, ma si rilasserà Rino Gattuso che, magari nello stesso hotel incontrerà i suoi giovani d’oro Donnarumma e Romagnoli, partiti insieme con le rispettive compagne. La stessa idea l’hanno avuta Behrami e Lasagna, Obi e benassi, Pisacane e Rincon. Balli e danze assicurati con la Papu dance di Gomez, sbarcato ieri sera. Mezzo Parma pare stia arrivando nell’impero del lusso, ma anche la Roma non scherza: Dzeko, Juan Jesus, Coric, Santon, N’Zonzi, Kluivert e Karsdorp sono a Dubai. Senza farsi mancare niente, neppure un fisioterapista che li seguirà amorevolmente. D’accordo il divertimento, ma il fisico è tutto. A Dubai è segnalata pure Melissa Satta. Con o senza Boateng? La loro (presunta) crisi infiamma il gossip.

MALDIVE C’è da viaggiare decisamente di più, ma quando arrivi sei in paradiso. Francesco Totti è un amante delle Maldive, ma rischia di trovarsi in spiaggia con Florenzi e Lorenzo Pellegrini. Che qualche incontro calcistico lo hanno già fatto ieri sera: nello stesso resort soggiornano gli Inzaghi, Ciro Immobile, Caicedo e il giovane juventino Spinazzola che aspetta ancora l’esordio. Impossibile non parlare di calcio. Magari a colazione beccano anche Criscito che ha scelto pure lui gli atolli delle Maldive.

AMERICA New York è sempre un gran bel viaggio. Più romantico sicuramente. La pensa così il portiere del Cagliari Alessio Cragno, volato ieri con la sua Silvia. Ma stessa scelta ha fatto il bomber della Samp Fabio Quagliarella con la sua Debora. E pure il genoano Romulo e il viola Eysseric. Su Miami avrebbe puntato Paulo Dybala che ha voglia di allontanarsi dalle mete dei soliti noti. Il sorprendente centravanti del Genoa autore di 13 gol in questo girone d’andata Krzysztof Piatek è tornato a casa in Polonia. Ma poi partirà per Abu Dhabi. Dove sono diretti anche i milanisti Cutrone, Calabria e Reina

INSOLITA Intriganti le destinazioni del centrocampista del Bologna Poli che è partito per l’Oman, un paese, visitato in passato da altri colleghi come Sau e Montolivo. Sarebbe decisamente curioso se in Lapponia si trovassero nello stesso albergo il talento del Napoli Simone Verdi con la sua inseparabile compagna bolognese Laura Della Villa e l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli con signora. Vola lontano il Cholito della Fiorentina Simeone: le splendide Seychelles. Un classico Londra per il genoano Oscar Hiljemark. Mentre hanno fatto ritorno a casa in Argentina Gonzalo Higuain, Lautaro Martinez e Mauro Icardi. Casa dolce casa, ma Wanda e Maurito ci regaleranno qualche fotografica parentesi della loro infinita soap opera. Quella di Radja Nainggolan per il momento si svolge a Roma. Casa Colombia per i Zapata, casa Africa per Kessie e Bakayoko. Casa, ma Canada, Vancouver per Carlo Ancelotti.

MONTAGNA Dal mare alla montagna perché chi non vuol mettersi in aereo e vuol stare in tranquillità opta per la neve. Il Cavallino Bianco di Ortisei è il più bel resort di montagna. Amato da Totti, il più assiduo frequentatore, ospiterà Barella, Sau e Cossu, ma pure il talento del Sassuolo Berardi e quello del Genoa Bessa. Ma altri calciatori hanno prenotato. L’amicizia cementata tra Leonardo Bonucci e Mattia Perin li ha condotti a Courmayeur. Bonucci e Martina sono in attesa, come Barella, il laziale Cataldi e l’argentino dell’Udinese de Paul che resteranno a Roma e Udine. Torniamo sulla neve: c’è il pieno di calciatori a Madonna di Campiglio. Peluso, l’ex campione del mondo Barone e Matri sono un terzetto in piena sintonia. Ma si troveranno in qualche baita a parlare del campionato anche con Floccari, Schiattarella della Spal e Cacciatore del Chievo. Ha puntato su Cortina il bel difensore centrale del Cagliari Luca Ceppitelli, base da anni del presidente della Lazio Claudio Lotito. A Corvara va il portiere del Sassuolo Andrea Consigli, mentre quello del Chievo Stefano Sorrentino ha scelto Sestriere. Di sciare non se ne parla, è vietato, ma una birra e una salsiccia sono consentiti. Senza esagerare perché dopo la Befana si ricomincia. La Fiorentina a Malta, il Genoa forse in Sicilia. ma comunque riprenderà l’attività il 7 lontano dalla Liguria.